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Военное обозрение

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И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе

И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе

Эсминцы «Арли Бёрк» берут на себя роль штаба военно-воздушной обороной АУГ, поскольку крейсеры уходят на разделку.

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