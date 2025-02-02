Расширяется крупнейший в Англии птичий заповедник

RSPB Geltsdale, крупнейший птичий заповедник в Англии, значительно расширяется. Организация объявила о покупке нового участка, благодаря которому площадь существующего заповедника увеличилась на треть и теперь составляет более 50 квадратных километров болот, лугов, пастбищ и лесов.