Расширяется крупнейший в Англии птичий заповедник

RSPB Geltsdale, крупнейший птичий заповедник в Англии, значительно расширяется. Организация объявила о покупке нового участка, благодаря которому площадь существующего заповедника увеличилась на треть и теперь составляет более 50 квадратных километров болот, лугов, пастбищ и лесов.
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