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Закон и Порядок

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  • Bogdan Levsky
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    а никак. они все потомки тех самых захватчиков 1917-го. только так все происходящее можно объяснить.Володин: заукропс...
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Об Украине забудут – пророчество Жириновского сбылось на год раньше

Об Украине забудут – пророчество Жириновского сбылось на год раньше

В Сети расходится заявление Владимира Жириновского, сделанное им ещё в 2019 году в телеэфире. Тогда он заявил, что "к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина".

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