Счетная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

В России может вырасти число обманутых дольщиков на фоне повышения себестоимости строительства. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019-2021 годы.
В России может вырасти число обманутых дольщиков на фоне повышения себестоимости строительства. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019-2021 годы.
Свежие комментарии