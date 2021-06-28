Журнал «Профиль»

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Счетная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

Счетная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

В России может вырасти число обманутых дольщиков на фоне повышения себестоимости строительства. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019-2021 годы.

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