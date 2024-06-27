В ХМАО ребенок почти две недели провел в реанимации после укуса гадюки

Восьмилетний мальчик из Сургута едва не погиб после нападения гадюки в парке. Змея укусила ребенка за палец, однако он не смог рассказать об инциденте родителям из-за расстройства аутистического спектра, а сами взрослые приняли укус за перелом, передает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии