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В Астрахани многие категории граждан заставят вакцинироваться

В Астрахани многие категории граждан заставят вакцинироваться

Обязательную вакцинацию для сотрудников ряда категорий, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга, введут в Астраханской области с 14 октября.

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