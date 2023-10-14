Анна Блинкова уступила Лейле Фернандес и не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге

Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.Подошёл к концу полуфинал турнира в Гонконге, в котором российская теннисистка Анна Блинкова сыграла против представительницы Канады Лейлы Фернандес.
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