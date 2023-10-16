В Минтруде рассказали, как оплатить обучение в автошколе маткапиталом

Материнским капиталом можно оплатить обучение ребенка в автошколе, для этого необходимо подать соответствующее заявление через Соцфонд, МФЦ или портал госуслуг, сообщается 16 октября в соцсетях Минтруда РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии