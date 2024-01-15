Вкусно, как в детском саду: рецепт сливочно-морковной запеканки

Полезный и вкусный десерт для самых маленьких фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗапеканки — одно из любимых блюд малышей, ведь у них такая нежная и воздушная текстура, и можно «спрятать» разные ингредиенты, который в чистом виде ребенок не ест.
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