Вкусно, как в детском саду: рецепт сливочно-морковной запеканки

Полезный и вкусный десерт для самых маленьких фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗапеканки — одно из любимых блюд малышей, ведь у них такая нежная и воздушная текстура, и можно «спрятать» разные ингредиенты, который в чистом виде ребенок не ест.