Изменения в MMORPG Tarisland — рейды станут выгоднее, а торговля ресурсами перейдет в платный контентTencent учла многие отзывы, полученные в ходе последнего закрытого бета-тестирования Tarisland, и приступила к рассмотрению некоторых основных жалоб.