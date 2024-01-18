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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Изменения в MMORPG Tarisland — рейды станут выгоднее, а торговля ресурсами перейдет ...

Изменения в MMORPG Tarisland — рейды станут выгоднее, а торговля ресурсами перейдет ...

Изменения в MMORPG Tarisland — рейды станут выгоднее, а торговля ресурсами перейдет в платный контентTencent учла многие отзывы, полученные в ходе последнего закрытого бета-тестирования Tarisland, и приступила к рассмотрению некоторых основных жалоб.

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