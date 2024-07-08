Пессимизм украинского аналитика: Часов Яр на грани падения

Западная военная и финансовая помощь не помогла ВСУ остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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