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МИД России осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине

МИД России осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине

Заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, недопустимы. Об этом замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

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