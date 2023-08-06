МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Всех в трудовые лагеря на 15 лет, за пайку пусть потрудятся на благо России без права на УДО с конфискацией имущества...НАД ВЕТЕРАНАМИ СВ...
  • Игорь Сипкин
    это только "цветочки". массовый завоз мигрантов, выдача им российских паспортов, вместо постановки на воинский учёт ...СОЛДАТЫ ГИБНУТ В ...
  • Александр Александров
    Вообще-то она теперь "гражданин мира" а не гражданка России. Пусть не лезет в наши дела! Пошла вон!!!ИСИНБАЕВА ПЛАКАЛА...

СОЛДАТЫ ГИБНУТ В ТЫЛУ: МИГРАНТ УБИЛ РУССКОГО ЗА УЧАСТИЕ В СВО

СОЛДАТЫ ГИБНУТ В ТЫЛУ: МИГРАНТ УБИЛ РУССКОГО ЗА УЧАСТИЕ В СВО

ФОТО: BENEDEK ALPAR/SHUTTERSTOCK.COM "Русские агрессоры!" – с таким выкриком "незаменимый иностранный специалист" Ашурмахмад Кароматулло нанёс удар по голове ветерану СВО Антону Чашкину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Сипкин
это только &quot;цветочки&quot;. массовый завоз мигрантов, выдача им российских паспортов, вместо постановки на воинский учёт им выдают разрешения на ношение оружия, бешеная нагрузка на наш бюджет перевозом многочисленных семей в скором времени ударит по России. Посмотрите что творится в детсадах, школах- большинство мигранты, не говорящие на русском. А это понижение класса образования для наших детей. Диаспоры становятся административными органами в наших городах- а это не правильно, противоконституционно, но почему то они имеют власть и защищены нашими силовыми и чиновничьими структурами. А если эти диаспоры получат с Запада захватывать наши города? - кто защитит? Росгвардия? А зачем доводить до этого, кто это делает специально?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх