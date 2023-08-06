СОЛДАТЫ ГИБНУТ В ТЫЛУ: МИГРАНТ УБИЛ РУССКОГО ЗА УЧАСТИЕ В СВО

Игорь Сипкин

это только "цветочки". массовый завоз мигрантов, выдача им российских паспортов, вместо постановки на воинский учёт им выдают разрешения на ношение оружия, бешеная нагрузка на наш бюджет перевозом многочисленных семей в скором времени ударит по России. Посмотрите что творится в детсадах, школах- большинство мигранты, не говорящие на русском. А это понижение класса образования для наших детей. Диаспоры становятся административными органами в наших городах- а это не правильно, противоконституционно, но почему то они имеют власть и защищены нашими силовыми и чиновничьими структурами. А если эти диаспоры получат с Запада захватывать наши города? - кто защитит? Росгвардия? А зачем доводить до этого, кто это делает специально?