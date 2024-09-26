Объединенный мир борьбы смягчил для россиян критерии получения нейтрального статуса

Объединенный мир борьбы (UWW) обновил критерии допуска для российских и белорусских спортсменов. «Для будущих турниров только доказательства прямого участия в СВО или публичные заявления (в письменной или устной форме) в поддержку конфликта и/или его организаторов или участников будут рассматриваться как основание для признания спортсмена не имеющим права на выступление в нейтральном статусе.