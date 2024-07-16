Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

Житель Санкт-Петербурга Павел Манин, в пользу которого суд взыскал 7,2 миллиона рублей за залитую квартиру с АО «Теплосеть — Санкт-Петербурга» и страховой компании «СОГАЗ», остался недоволен исходом дела.
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