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Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

Житель Санкт-Петербурга Павел Манин, в пользу которого суд взыскал 7,2 миллиона рублей за залитую квартиру с АО «Теплосеть — Санкт-Петербурга» и страховой компании «СОГАЗ», остался недоволен исходом дела.

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