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Рождение народа

Рождение народа

Вечером 22 апреля начнется праздник Песах. Он длится в общинах диаспоры восемь дней. Всё это время действуют строгие законы, ограничивающие даже малейшее употребление квасного, пищи от пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы.

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