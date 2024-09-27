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Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

В октябре в России вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, слова которого передает Telegram-канал нижней палаты Федерального собрания.

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