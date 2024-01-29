Блинкен: Для Украины двери НАТО открыты

Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом заявил Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки.
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