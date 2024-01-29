Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 782 подписчика

Блинкен: Для Украины двери НАТО открыты

Блинкен: Для Украины двери НАТО открыты

Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом заявил Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх