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Аглая Тарасова, Саша Бортич с возлюбленным и Нино Нинидзе посетили кинопоказ в Москве

Аглая Тарасова, Саша Бортич с возлюбленным и Нино Нинидзе посетили кинопоказ в Москве

В летнем кинотеатре бара "Стрелка" прошёл показ короткометражных фильмов, ранее представленных на фестивале "Короче" в Калинингаде.

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