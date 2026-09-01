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Санкционный министр и семейное фото: чем запомнилась встреча G20

Санкционный министр и семейное фото: чем запомнилась встреча G20

Глава российского Минфина Антон Силуанов появился на встрече министров финансов стран G20 в американском Эшвиле и провел встречу со своим американским коллегой.

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