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Геворгян: Без взятия Одессы – это будет промежуточная победа

Геворгян: Без взятия Одессы – это будет промежуточная победа

Освобождение четырёх конституционных регионов РФ без дальнейшего продвижения создаст в конфликте лишь промежуточную ситуацию, чреватую в перспективе огромными потерями.

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