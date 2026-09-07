В АТОР сочли перекладывание турналога на туристов несвоевременным

Механизм туристического налога действительно нуждается в корректировке. Однако его перекладывание на туристов лишь вызовет их раздражение, заявил 7 сентября 2026 года вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.