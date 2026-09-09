Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за медведей

В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за опасности нападений медведей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на мэрию города.
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