Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, кадры опубликованы в его Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии