Танылган телевидение алып баручысы Венечка аерылышканнан соң Коръән укый һәм мәчеткә йөри

Телевидение алып баручысы, реклама агентлыгының генераль директоры һәм күп балалы әни Венера Вәгыйзова (аны күпләр Венечка псевдонимы белән беләләр) үзенең шәхси тормышындагы яңалыклары белән гаҗәпләндерә.
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