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Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме

Австрийцы уступили сборной Канаде (6:7 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2024.  Сборная Австрии уступала 1:6 по итогам двух периодов и смогла отыграться, выиграв третью двадцатиминутку со счетом 5:0.

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