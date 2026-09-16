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ИА Регнум

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Пленный военный ВСУ Белозеров заявил о массовых наркомании и ВИЧ в полку «Скала»

Пленный военный ВСУ Белозеров заявил о массовых наркомании и ВИЧ в полку «Скала»

Половина военнослужащих украинского полка «Скала» страдают от наркотической зависимости или заражены ВИЧ-инфекцией.

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