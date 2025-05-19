Русская весна
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Русская весна

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Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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