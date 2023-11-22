Берия - о США. Он и это предвидел

Хрущев сделал из Берии предателя, человека, который крутил колесо Красного террора, не задумываясь над страданиями других людей.
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