Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Лютов
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Берия - о США. Он и это предвидел

Берия - о США. Он и это предвидел

Хрущев сделал из Берии предателя, человека, который крутил колесо Красного террора, не задумываясь над страданиями других людей.

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