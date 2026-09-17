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Вечерний Новосибирск

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Центр общественного наблюдения за выборами в Государственную Думу РФ открылся в Новосибирской области

Центр общественного наблюдения за выборами в Государственную Думу РФ открылся в Новосибирской области

В открытии приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Игнатов, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, Заместитель Председателя Правительства – министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин, председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Наталья Кошкина, представители общественных организаций, СМИ и экспертного сообщества.

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