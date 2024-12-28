Новый год на СВО: волонтеры Кубани поздравили бойцов с наступающими праздниками

Всего накануне праздников принимали участие в сборе помощи для четырех машин – подготовка к празднику здесь измеряется подготовкой «стола» для парней из четырех подразделений и приобретением подарков в первую очередь для них, бойцов.
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