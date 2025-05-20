Больницы в ЯНАО получат 12,5 тысячи медоборудования и автотранспорт

Для новых медучреждений на Ямале приобретут крупную партию оборудования и автотранспорт. Медтехнику получат поликлиника в Ноябрьске, участковая больницу в Коротчаево и детский центр в Тарко-Сале, транспорт — в горбольницу Лабытнанги, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.