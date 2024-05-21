17 простых вещей, которые внутри гораздо интереснее, чем снаружи

Вы когда-нибудь задумывались, что за конструкция находится внутри эскалатора? Или как работает автомат с газировкой? А может, вам интересно, как изнутри выглядят кроличьи норки? Все это такие простые и на первый взгляд совсем не интересные вещи, но, оказывается, это только снаружи… Внутри все гораздо занимательнее.