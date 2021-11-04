Тайский массаж: уникальная возможность восстановить мышечный тонус

На протяжении десятилетий традиционный тайский массаж использовался как форма терапевтического исцеления не только для физических компонентов анатомии человека, но и для улучшения духовного, а также психологического благополучия принимающих.
На протяжении десятилетий традиционный тайский массаж использовался как форма терапевтического исцеления не только для физических компонентов анатомии человека, но и для улучшения духовного, а также психологического благополучия принимающих.
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