Тимати показал фото после кардинальной смены имиджа

Рэпер Тимати решил провести небольшой эксперимент и взглянуть на себя без бороды и усов. Перед процессом бритья он воспользовался специальной маской, которая на время показала его лицо без растительности, и в итоге пришёл к выводу, что что-то менять в своём образе не имеет смысла.