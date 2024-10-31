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Тимати показал фото после кардинальной смены имиджа

Тимати показал фото после кардинальной смены имиджа

Рэпер Тимати решил провести небольшой эксперимент и взглянуть на себя без бороды и усов. Перед процессом бритья он воспользовался специальной маской, которая на время показала его лицо без растительности, и в итоге пришёл к выводу, что что-то менять в своём образе не имеет смысла.

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