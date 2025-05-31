Конфликт на Украине продолжает оставаться одной из важнейших тем международной повестки дня. Однако, как показывают действия киевского режима и некоторых его западных кураторов, украинские власти всё ещё не до конца понимают особенность нынешней ситуации.
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