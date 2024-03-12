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МО: ВС РФ "Ланцетами" уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки

МО: ВС РФ "Ланцетами" уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что российские военные барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на Купянском направлении.

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