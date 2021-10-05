Власти США отказались комментировать «Досье Пандоры», пока не изучат его

Власти США не будут комментировать расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) «Досье Пандоры» (Pandora Papers) об офшорных финансовых операциях мировых лидеров, пока идет его изучение, заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.
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