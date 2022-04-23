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  • testorrZ
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Как Россию превратили в дойную корову союзных республик

Как Россию превратили в дойную корову союзных республик

«Да здравствует вечная дружба российского и украинского народов! Россия и Украина – друзья навеки!» Первомайская демонстрация в Киеве, 1954 год Политика преимущественного развития окраин Председатель Совета министров Узбекской ССР в 1953–1955 гг.

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