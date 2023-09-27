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Гвардиола о вылете «Сити» из Кубка лиги: «Думаете, целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает»

Гвардиола о вылете «Сити» из Кубка лиги: «Думаете, целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает»

«Горожане» уступили «Ньюкаслу» (0:1) и в 3-й раз подряд не дошли даже до полуфинала соревнования. «Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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