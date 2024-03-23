Суперседан Mercedes-AMG C 63 изрядно прибавил в мощности стараниями Manhart

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой вариант модернизации Mercedes-AMG C 63 последнего поколения.
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