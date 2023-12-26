Непреступная крепость: Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР

Освобождение города имеет большое значение.Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о полном освобождении населённого пункта Марьинка, который находится в Донецкой Народной Республике.
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