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Онколог перечислила помогающие предотвратить рак овощи

Онколог перечислила помогающие предотвратить рак овощи

Заведующая отделом скрининговых программ и профилактики злокачественных новообразований Красноярского краевого онкодиспансера Валерия Комиссарова рассказала, употребление каких овощей поможет в профилактике рака.

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