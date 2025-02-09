Пушков о планах санкций против компаний КНР: ЕС роет себе экономическую могилу

Европейский союз роет сам себе экономическую могилу. Об этом написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший информацию о планах сообщества ввести санкции против 25 компаний Китайской Народной Республики за помощь Москве.
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