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Дзен Дневник

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Маша Распутина откровенно рассказала о пластике груди

Певицу Машу Распутину подозревают в многочисленных пластических операциях. Исполнительница хита «Роза чайная» тщательно следит за собой и старается поддерживать внешность, однако в погоне за красотой Маша не готова идти на кардинальные меры.

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