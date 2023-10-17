Маша Распутина откровенно рассказала о пластике груди

Певицу Машу Распутину подозревают в многочисленных пластических операциях. Исполнительница хита «Роза чайная» тщательно следит за собой и старается поддерживать внешность, однако в погоне за красотой Маша не готова идти на кардинальные меры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)