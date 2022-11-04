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Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Атлетик», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Реал» с «Райо» – в понедельник

Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Атлетик», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Реал» с «Райо» – в понедельник

«Жирона» примет «Атлетик» в стартовом матче 13-го тура Ла Лиги. В субботу «Осасуна» сыграет с «Сельтой» на выезде, «Барселона» примет «Альмерию».

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