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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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НАПАЛ С ОТВЁРТКОЙ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО. ПЕРЕД ДЕПОРТАЦИЕЙ МИГРАНТ СО СЛЕЗАМИ ОБРАТИЛСЯ К "БРАТЬЯМ": "КУЛЬТУРУ УВАЖАЙТЕ"

НАПАЛ С ОТВЁРТКОЙ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО. ПЕРЕД ДЕПОРТАЦИЕЙ МИГРАНТ СО СЛЕЗАМИ ОБРАТИЛСЯ К "БРАТЬЯМ": "КУЛЬТУРУ УВАЖАЙТЕ"

В конце июня в Москве произошёл резонансный случай - мигрант едва не задавил сразу двух девушек на пешеходном переходе, обматерил их, оскорблял, а после напал на сотрудника полиции.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Угроза была наличной. т.е. реальной, поэтому этого выродка надо привлечь к уголовной ответственности.
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6 час.
АГ
Александр Георгиевич
Когда прокуратура и суды будут работать?
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2 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Их не завозят, они сами прутся в Россию. Их никто не звал. А то, что руки у них из жопы, никто не виноват, вот и работают там, где могут. Когда же мы от них избавимся?!
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2 час.

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