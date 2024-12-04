Защитник "Динамо" Даса: мы точно в чемпионской гонке

Защитник московского "Динамо" и сборной Израиля по футболу Эли Даса заявил, что несмотря на не самую удачную первую половину сезона, его команда еще не утратила шансов на чемпионский титул в Российской премьер-лиге.
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