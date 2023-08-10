Музыкальные хиты 32 недели: «Винтаж», Травма, Skidri, DVRKLXGHT и другие лидеры

Музыкальные чарты за 32 неделю: лидируют «Винтаж», Травма, Skidri, DVRKLXGHT и другие Несмотря на заявления ряда крупных международных сервисов об уходе из России или временном прекращении своей деятельности, доступ к их чартам остается открытым.