Экономист Иванова-Швец: Со следующего года вырастут пособия, связанные с детьми

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о том, что в 2024 году поднимется размер выплат, связанных с воспитанием и рождением детей.
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