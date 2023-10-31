Экономист Иванова-Швец: Со следующего года вырастут пособия, связанные с детьми

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о том, что в 2024 году поднимется размер выплат, связанных с воспитанием и рождением детей.